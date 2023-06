LECCO – Doccia fredda per il mondo bluceleste, la Serie B potrebbe rimanere un sogno perché la Calcio Lecco non si è iscritta al campionato. I termini sono scaduti questa mattina e dagli uffici della Lega filtrano indiscrezioni: la Prefettura di Padova, ormai unica alternativa per lo stadio “di casa”, avrebbe acconsentito ma fuori tempo massimo e non ci sarebbero deroghe.

Quasi certamente la società di via don Pozzi farà ricorso mettendo sul tavolo intanto il merito sportivo, ovvero la vittoria dei playoff, poi il fatto che la fase finale per decretare la quarta squadra promossa in cadetteria sia iniziata con dieci giorni di ritardo.

Nel frattempo già si fregano le mani Brescia e Perugia, che sperano nel ripescaggio. Ci aspettano settimane di carte bollate.