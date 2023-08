MORTERONE – Soccorso in montagna nella serata di domenica 13 agosto per una persona che aveva perso l’orientamento su un sentiero che da Morterone conduce al monte Due Mani. Come riferisce la centrale del Bione dei Vigili del Fuoco di Lecco, l’uomo “è stato raggiunto a piedi dalla nostra squadra SAF” e successivamente riaccompagnato alla propria autovettura, parcheggiata in zona Morterone.

