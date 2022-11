GRIGNA MERIDIONALE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti da terra tramite le squadre ‘SAF’ e dall’aria con il reparto volo VdF di Malpensa per recuperare due escursionisti bloccati nel Canalone Porta. Individuati i malcapitati, gli specialisti si sono calati con il verricello dall’elicottero ‘Drago’, li hanno messi in sicurezza e portati in salvo in zona sicura.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora e mezza; i due si erano bloccati in un punto particolarmente impervio della Grignetta.