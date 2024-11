SI PERDONO IN 3 IN QUOTA SOPRA CIVATE: “SALVATI” DAL SOCCORSO ALPINO

CIVATE – Intervento stasera per i tecnici della Stazione Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Avevano da poco terminato un’esercitazione quando è arrivato l’allertamento. Tre persone avevano perso l’orientamento nella zona compresa tra il Corno Birone e San Pietro al Monte. Si trovavano in un’area molto impervia e allora hanno chiesto aiuto. Le squadre sono salite in quota a piedi, hanno localizzato le tre persone e le hanno raggiunte. Dopo una prima valutazione, hanno fornito loro delle lampade frontali e le hanno accompagnate a valle in sicurezza. L’intervento è finito in serata.

Annota in margine il Soccorso Alpino: “Come già ribadito nei giorni scorsi, è un periodo in cui ci sono diverse attivazioni per perdita di orientamento, nella maggior parte dei casi determinata dal buio. La prima cosa da fare per evitare di trovarsi in difficoltà è prestare attenzione all’orario del rientro, calcolare bene le distanze e considerare se si conosce abbastanza la zona. Molto importante è avere sempre con sé almeno una lampada frontale o delle pile per illuminare il sentiero. I tecnici del Cnsas sono operativi in ogni momento della giornata ma l’oscurità rende tutto più complicato. Siamo in un periodo in cui le ore di luce a disposizione diminuiscono e si passa dal chiaro al buio in poco tempo, quindi fate attenzione”.