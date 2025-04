SI SCHIANTANO SULLO SPARTITRAFFICO E FUGGONO LASCIANDO L’AUTO A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Incidente con “fuga” a Calolziocorte, nel pomeriggio di domenica 13: intorno alle 15 infatti, un’auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere sull’isola di traffico di corso Europa, alla rotonda del supermercato Iperal. Il fatto singolare è successo però dopo l’incidente: sembrerebbe infatti che il conducente dell’auto e un altro occupante si siano dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, abbandonando l’auto nel punto dell’impatto, in mezzo alla strada.

L’ostacolo indesiderato ha causato più di qualche disagio agli automobilisti diretti verso Bergamo, con l’auto che è stata successivamente rimossa e su cui ora gli inquirenti stanno indagando per risalire al proprietario.

Sui social è intanto comparsa una testimonianza di una donna che avrebbe assistito all’incidente e aiutato i due occupanti prima della loro fuga; la donna racconta anche che la prolungata presenza del veicolo sulla strada sarebbe dovuta alla mancanza di carabinieri disponibili ad intervenire: “L’incidente è avvenuto alle 15; io e un’altra coppia abbiamo cercato di spostare la macchina per far passare le auto in transito. Fatta la chiamata ai carabinieri di Calolzio e Lecco, è stata data questa risposta: “la pattuglia di Calolzio entra in turno alle 17, Lecco non ha nessuna pattuglia. Se non ci sono feriti gravi non esce nessuno”. I due occupanti, stranieri e senza documenti dopo vari tentativi di spostarla se ne sono andati per non avere problemi”.

RedCro