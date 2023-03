BALLABIO – Nasce un gruppo politico (che in realtà pare destinato a costituirsi in lista elettorale) denominato Prima Ballabio: focus sulla questione Barech, guida affidata a un presunto sodale di Alessandra Consonni – Italo Thaler – e prospettiva di partecipazione alla sfida nelle urne del 14 e 15 maggio per la conquista della rosea villa municipale. Legittimando così le previsioni di chi, a partire da questo giornale, teorizza da tempo una gara a quattro per le amministrative, con due “ali” (a destra e sinistra) costituite con l’intento di “disturbare” i raggruppamenti favoriti.