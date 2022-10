MILANO – Regione Lombardia ha approvato la delibera con cui sono stati delimitati e definiti i danni registrati alle aziende agricole causati dalla siccità dei mesi scorsi. Sarà dunque inoltrata al ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali la richiesta di risarcimento. A partire dal mese di maggio gran parte del territorio nazionale è stato interessato da scarse precipitazioni che hanno inciso fortemente sui livelli dei principali fiumi e invasi idrici.

La Regione si è subito attivata per raccogliere le schede relative ai danni subiti dalle aziende agricole non assicurate a copertura dei danni da siccità per l’anno 2022 e sono stati registrati danni totali per 417 milioni di euro a oltre 9mila imprese del settore.

“Ci auguriamo – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi – che da parte dello Stato arrivi un risarcimento adeguato e in tempi rapidi. Questa estate abbiamo fatto un lavoro di squadra con tutti i gestori per garantire all’agricoltura una quantità di acqua che potesse salvare i raccolti. Abbiamo vissuto una crisi idrica senza precedenti. Ora è necessario un grande piano nazionale invasi per affrontare le difficoltà delle prossime stagioni”.

“Per realizzarlo – ha aggiunto l’assessore – servono volontà politica, Regione Lombardia si è già dotata di una legge per incentivare il recupero delle ex cave come bacini irrigui, risorse e soprattutto procedure autorizzative rapide a burocrazia zero. Dobbiamo dare risposte al territorio se non vogliamo che le aziende agricole chiudano”.

“I danni – ha concluso Rolfi – sono arrivati fino al 70% di incidenza in alcune zone. Particolarmente rilevante il dato di Pavia, con perdite significative al comparto del riso. In un periodo di cambiamenti climatici è necessario per il nostro Paese uno scatto in avanti sul tema dell’innovazione agricola per efficientare ulteriormente le risorse idriche. La crisi di quest’anno dimostra la necessità abbattere burocrazia e tabù ideologici che hanno frenato l’evoluzione agricola nel nostro Paese”.

Di seguito i danni registrati per ogni provincia e il numero di aziende agricole colpite:

Bergamo: 18.749.200 euro – 488 aziende agricole

Brescia: 42.811.150 euro – 1.237 aziende agricole

Como: 7.987.000,00 euro – 501 aziende agricole

Cremona: 78.135.681 euro – 2.317 aziende agricole

Lecco: 7.991.000 euro – 371 aziende agricole

Lodi: 16.000.000 euro – 180 aziende agricole

Mantova: 8.700.000 euro – 273 aziende agricole

Milano: 37.363.332 euro – 542 aziende agricole

Monza e Brianza: 7.092.591 euro – 232 aziende agricole

Pavia: 172.437.956 euro – 2.315 aziende agricole

Sondrio: 12.120.000 euro – 168 aziende agricole

Varese: 8.254.000,00 – 485 aziende agricole

Totale Lombardia: 417.641.913 euro – 9.109 aziende agricole.

(LNews)