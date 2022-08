LECCO – In questa settimana sono giunti, presso le Stazioni Carabinieri della provincia di Lecco, 26 carabinieri neopromossi, provenienti dalle Scuole Allievi Carabinieri.

I militari sono stati istruiti su un progetto formativo che, oltre a certificare, con il superamento di singoli esami, le competenze tecniche acquisite, ha fornito loro la capacità di utilizzarle al meglio, anche in situazione critiche. La formazione del Carabiniere, infatti, rappresenta per l’Arma una priorità al fine di preparare operatori competenti e capaci, non solo per applicare le norme, ma soprattutto per contribuire a mediare conflitti e garantire il consueto dialogo con il cittadino, nell’alveo della cosiddetta “sicurezza partecipata”, soprattutto laddove l’Arma rappresenta l’unico presidio e riferimento per le comunità.

La scelta di destinare i giovani Carabinieri alle Stazioni ha come scopo pertanto anche quello di aumentare i servizi preventivi e la proiezione esterna, così da fornire una pronta ed efficace risposta ai cittadini.

In particolare, i 26 Carabinieri sono giunti: 4 a Lecco, 1 a Brivio, 4 a Calolziocorte, 2 a Colico, 1 ad Oggiono, 3 a Valmadrera, 4 a Merate, 5 a Casatenovo, 2 ad Olginate e si aggiungono al nuovo Comandante di Stazione CC di Olginate, giunto l’8 giugno, che a breve sarà affiancato da un altro sottufficiale, ed al nuovo comandante della Stazione CC di Mandello del Lario, che giungerà a settembre.