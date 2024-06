SICUREZZA A LECCO, LA LEGA CITTADINA INVOCA L’INTERVENTO DELL’ESERCITO

LECCO – Si torna a parlare di sicurezza nelle piazza cittadine, con la sezione lecchese della Lega che sottolinea come le forze dell’ordine, nonostante l’impegno, non riescano ad arginare tutti i problemi.

A seguito di una situazione sempre più precaria sul fronte della sicurezza, denunciata dai lecchesi e descritta più volte sulla stampa locale, la sezione cittadina e il gruppo consiliare della Lega Salvini Premier desiderano porre di nuovo l’attenzione su un argomento prioritario nella vita del Cittadino.

Le Forze di Polizia impegnate nei controlli, ordinari e straordinari, stanno già facendo un grande lavoro per controllare e contenere il fenomeno, ma il degrado raggiunto in alcune zone centrali della città richiederebbe un presidio permanente che possa esercitare un’azione di prevenzione della criminalità.

In particolare, siamo convinti che in Piazza Diaz, in Via Volta, nella vicina Via Bovara e sul piazzale della Stazione Ferroviaria, dove transitano numerosi pendolari e turisti, serva l’intervento dell’Esercito, come già fatto in altri centri cittadini e nei territori limitrofi nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” (Erba, Carugo, Lambrugo, Merone, Inverigo).

Le uniche attenzioni dedicate alla locale piazza della Stazione riguardano, ad oggi, l’inutile iniziativa di cambiare il nome della piazza già denominata “Piazza Lega Lombarda”.

L’Amministrazione comunale dovrebbe attivarsi immediatamente per portare anche a Lecco una risorsa che questo Governo mette a disposizione dei Sindaci e dei loro cittadini, con la proroga dell’attività di ordine pubblico sopra citata e lo stanziamento di nuove risorse.

Crediamo che le istituzioni abbiano tutti gli strumenti per contrastare i fenomeni di criminalità e siamo convinti che il tema della sicurezza esiga risposte efficaci e tempestive, soprattutto di fronte a un quadro ormai divenuto emergenziale.

Segreteria Cittadina di Lecco – Lega Salvini Premier – Sezione “Paolo Marazzi”

Gruppo consiliare Comune di Lecco – Lega Salvini Premier