SICUREZZA. GUARDIA COSTIERA ANCHE SUL LARIO, SI PARTE CON 6 MILITARI

LECCO – Anche il Lago di Como avrà la sua Base della Guardia Costiera e un contingente inizialmente formato da sei uomini che progressivamente diventeranno 18.

Dopo le varie segnalazioni sulla pericolosità dovuta all’aumento del traffico navale per garantire che le norme siano rispettate il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dato immediatamente seguito alle numerose richieste del territorio. “Passiamo dalle parole ai fatti – commenta il vicepresidente del consiglio -: anche il Lario avrà la Base della Guardia Costiera e il suo contingente. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in questi anni con i presidi di sicurezza della Guardia Costiera sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore ne ho fortemente voluto la presenza anche sul Lago di Como. Ora stiamo lavorando alla dotazione mezzi che è fondamentale per garantire il servizio in particolare quello di soccorso”.