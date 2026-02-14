SICUREZZA: LA PREFETTURA RAFFORZA LA VIGILANZA SULLA LECCO-TIRANO

LECCO – Una strategia di prevenzione dinamica e un controllo capillare del territorio per tutelare le infrastrutture ferroviarie in vista dei grandi eventi. Questo è l’obiettivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto oggi dal prefetto di Lecco Paolo Ponta.
Alla seduta hanno partecipato il procuratore della Repubblica, il questore, i comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e i rappresentanti del Comune di Lecco e della Provincia, unitamente ai vertici del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.
L’incontro è stato convocato per rispondere all’episodio di danneggiamento verificatosi sulla tratta Lecco–Colico, in prossimità di Mandello del Lario, elevando immediatamente la soglia di protezione su una rete fondamentale per la mobilità nazionale e internazionale. Il prefetto ha sottolineato come la vicinanza dei Giochi Olimpici Invernali renda la direttrice Milano–Tirano un asse strategico prioritario, imponendo un approccio che superi la gestione dell’emergenza per approdare a una vigilanza proattiva e costante.
Il nuovo dispositivo di sicurezza prevede un’azione coordinata tra tutte le Forze di Polizia, con un potenziamento dei servizi di pattugliamento lungo i binari e un monitoraggio rigoroso dei nodi tecnici e delle aree meno coperte dalla videosorveglianza. Questa sinergia istituzionale intende intercettare preventivamente ogni potenziale segnale di minaccia o azione emulativa.