SICUREZZA: LA PREFETTURA RAFFORZA LA VIGILANZA SULLA LECCO-TIRANO

LECCO – Una strategia di prevenzione dinamica e un controllo capillare del territorio per tutelare le infrastrutture ferroviarie in vista dei grandi eventi. Questo è l’obiettivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto oggi dal prefetto di Lecco Paolo Ponta.

Alla seduta hanno partecipato il procuratore della Repubblica, il questore, i comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e i rappresentanti del Comune di Lecco e della Provincia, unitamente ai vertici del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.

L’incontro è stato convocato per rispondere all’ episodio di danneggiamento verificatosi sulla tratta Lecco–Colico , in prossimità di Mandello del Lario, elevando immediatamente la soglia di protezione su una rete fondamentale per la mobilità nazionale e internazionale. Il prefetto ha sottolineato come la vicinanza dei Giochi Olimpici Invernali renda la direttrice Milano–Tirano un asse strategico prioritario, imponendo un approccio che superi la gestione dell’emergenza per approdare a una vigilanza proattiva e costante.

Il nuovo dispositivo di sicurezza prevede un’azione coordinata tra tutte le Forze di Polizia, con un potenziamento dei servizi di pattugliamento lungo i binari e un monitoraggio rigoroso dei nodi tecnici e delle aree meno coperte dalla videosorveglianza. Questa sinergia istituzionale intende intercettare preventivamente ogni potenziale segnale di minaccia o azione emulativa.