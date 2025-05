SICUREZZA LARIO. LA REGIONE STANZIA 80MILA EURO PER VIGILANZA E SOCCORSO

MILANO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che definisce un importante intervento a tutela della sicurezza della navigazione sui laghi lombardi. Per il 2025, Regione Lombardia destinerà infatti 242mila euro alle Autorità di Bacino lacuali per il potenziamento dei servizi di vigilanza, intervento e soccorso per la sicurezza dei naviganti sulle acque dei laghi lombardi.

“Nello specifico, per l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori è stato riconosciuto un contributo di 80mila euro e la convenzione che dovrà essere sottoscritta con Regione Lombardia definisce azioni, responsabilità e tempi certi per l’attuazione degli interventi che devono realizzarsi entro l’anno in corso, garantendo così un impatto concreto e tempestivo sulle aree interessate”, dice il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.