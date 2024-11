SICUREZZA, LEGA: “CITTADINI DA TUTELARE, L’AMMINISTRAZIONE DEVE INTERVENIRE”

Ancora diversi episodi di violenza in pieno centro a Lecco: mercoledì sera un giovane turista inglese è stato aggredito da uno spacciatore in piazza Mazzini, mentre nella notte fra ieri e oggi sono accaduti ben tre episodi di violenza (in uno è stata coinvolta una ragazza di 24 anni), dove due ragazzi sono finiti in ospedale, di cui uno per ferite da arma bianca. Dei fatti gravissimi che, purtroppo, sono soltanto gli ultimi episodi recenti di una lunga lista di aggressioni, ed è l’ennesimo segnale di una situazione ormai fuori controllo.

La Lega esprime la propria vicinanza alle persone aggredite e denuncia con forza l’emergenza sicurezza che affligge la città. I cittadini, i commercianti e i turisti non possono più vivere la nostra Città con paura. Lecco deve tornare ad essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Recentemente, la Lega ha presentato una mozione in consiglio comunale chiedendo, tramite l’operazione “Strade Sicure”, l’intervento dell’Esercito per garantire maggiore sicurezza. Tuttavia, questa proposta è stata bocciata dalla maggioranza, dimostrando una mancanza di volontà politica nell’affrontare con decisione l’emergenza sicurezza.

Chiediamo al sindaco Mauro Gattinoni e alla sua amministrazione di assumersi le proprie responsabilità e di affrontare questa drammatica situazione, richiedendo, tramite la Prefettura, l’intervento dell’Esercito. Non possiamo tollerare ulteriori episodi di violenza e degrado.

È necessario un presidio costante delle forze dell’ordine e misure straordinarie per garantire sicurezza e legalità. La sicurezza non è un’opzione, ma un diritto fondamentale. La Lega continuerà a battersi nelle opportune sedi per tutelare i cittadini e per restituire dignità e serenità alla città di Lecco.

Daniele Butti – Segretario Provinciale Lega – Salvini Premier

Mauro Piazza – Consigliere Regione Lombardia Lega – Salvini Premier

Mattia Micheli – Consigliere Provincia di Lecco Lega – Salvini Premier

Luca Caremi – Consigliere Provincia di Lecco Lega – Salvini Premier

Emanuele Mauri – Segretario Cittadino Lecco Lega – Salvini Premier

Cinzia Bettega – Capogruppo Consiglio Comunale Lega – Salvini Premier

Andrea Bettega – Coordinatore Provinciale Lecco Lega Giovani