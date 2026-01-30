SICUREZZA NEI LOCALI, IL PREFETTO VARA IL NUOVO PIANO DI VIGILANZA INTEGRATA

LECCO – Rafforzare la sicurezza nei luoghi di intrattenimento attraverso controlli più coordinati e strumenti di verifica più incisivi. È l’obiettivo del nuovo piano di vigilanza integrata presentato dal Prefetto Paolo Ponta durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata a Palazzo del Governo per definire l’attuazione della Direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio.

Al tavolo erano presenti i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il vicesindaco di Lecco, il comandante dei Vigili del Fuoco e i responsabili della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. A contribuire al confronto anche il direttore dell’Ispettorato del Lavoro e i rappresentanti territoriali di FIPE e Confcommercio, a testimonianza di un approccio condiviso e multidisciplinare al tema della sicurezza.

Pur ricordando come l’attenzione pubblica sia stata riaccesa dai recenti fatti di cronaca internazionale, il Prefetto ha chiarito che il nuovo dispositivo non nasce da una reazione emergenziale. Si tratta invece di un passo avanti nella costruzione di un sistema di controllo stabile, capace di prevenire situazioni di rischio e garantire che le attività di intrattenimento si svolgano nel pieno rispetto delle norme e della tutela dell’incolumità pubblica.

“La sicurezza non si improvvisa sull’onda dell’emozione, ma si costruisce con la costanza dei controlli e la solidità delle regole,” ha sottolineato Ponta. “Non vogliamo penalizzare gli operatori economici, ma assicurarci che chi offre intrattenimento lo faccia rispettando norme tecniche e capienze autorizzate. Con il nuovo Nucleo operativo di raccordo puntiamo a una vigilanza più efficace, superando interventi isolati in favore di un approccio sistemico e professionale.”

Il piano prevede un’integrazione strutturata tra le banche dati e le competenze di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, così da verificare con precisione la corrispondenza tra le licenze possedute e le attività realmente svolte nei locali.

Particolare attenzione sarà rivolta agli esercizi che, pur registrati come bar o ristoranti, organizzano eventi assimilabili a pubblico spettacolo senza disporre dei requisiti strutturali e autorizzativi necessari. Una pratica che può generare sovraffollamento e difficoltà nella gestione delle emergenze.

Il percorso coinvolgerà anche i Vigili del Fuoco, per gli aspetti legati alla prevenzione incendi, e l’Ispettorato del Lavoro, per la verifica della regolarità delle posizioni lavorative. Parallelamente, la Prefettura avvierà un dialogo costante con FIPE e Confcommercio per promuovere una cultura della responsabilità condivisa tra istituzioni e operatori.

Una circolare sarà inoltre inviata a tutti i sindaci della provincia per rafforzare la collaborazione tra polizie locali e organi ispettivi statali, con l’obiettivo di rendere la prevenzione il cardine della sicurezza territoriale.