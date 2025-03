SICUREZZA STAZIONI, SOTTOSEGRETARIO MOLTENI INCONTRA I SINDACI

CALOLZIOCORTE – Lunedi 17 marzo, presso il Comune di Calolziocorte, si è svolto un incontro tra il sottosegretario del ministero degli Interni Nicola Molteni e alcuni sindaci dei Comuni che si trovano sulla linea ferroviaria Milano-Lecco, con particolare riferimento al tratto Calolzio-Osnago. Argomento dell’incontro la sicurezza dentro e fuori le stazioni medio-piccole del nostro territorio e non solo. Un tema molto sentito, soprattutto a Calolzio per i gravi fatti accaduti nell’ultimo periodo.

Per i sindaci è stata l’occasione di rappresentare all’esponente di Governo tutte le criticità dei rispettivi territori, con un focus particolare proprio sulle stazioni e le zone limitrofe alle stesse. Obiettivo comune dei partecipanti era trovare soluzioni a un problema che sta generando paure e insicurezze tra la gente.

Il sottosegretario ha ascoltato per quasi due ore i primi cittadini, che gli hanno descritto un quadro preciso della situazione, avanzando anche alcune proposte, come per esempio la richiesta di valutare la possibilità di presidi e/o pattuglie itineranti dell’Esercito tra una stazione e l’altra, così come già avviene in alcune città più grandi. Tra le richieste anche quella di potenziare la presenza di Forze dell’Ordine in alcuni orari della giornata, oggi non sufficientemente coperti specie nella zona del meratese (non solo in prossimità delle stazioni).

Altri consigli hanno riguardato un miglior sfruttamento dei sistemi di videosorveglianza, di cui molti comuni si sono dotati, ma anche una particolare attenzione alla sicurezza dei viaggiatori, spesso in balia di personaggi poco raccomandabili.

Il sottosegretario, dopo avere ricordato che recentemente sul territorio sono già stati potenziati gli organici, in particolare dei carabinieri, ha annunciato che presto ci saranno nuovi ulteriori arrivi e chiuso il suo intervento rassicurando che valuterà tutte le richieste avanzate; le quali però dovranno essere prima sottoposte al Comitato Ordine e Sicurezza provinciale coordinato dal Prefetto. Molteni ha elogiato il notevole sforzo messo in atto in queste settimane a Calolzio da carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale col progetto “Alto Impatto”, che vede impegnate numerose pattuglie dedicate proprio al territorio calolziese, in un’azione capillare di controllo e prevenzione, peraltro apprezzata dai cittadini.

Ora l’obiettivo è quello di trovare risorse aggiuntive economiche ed umane per rendere ancora più durature ed efficaci le azioni messe in atto.

All’incontro erano presenti anche il sottosegretario Mauro Piazza, che ha garantito attenzione da Regione, e la presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, che si farà parte attiva per chiedere al Prefetto di convocare un Comitato Ordine e Sicurezza, che dovrà esprimersi sulla fattibilità delle richieste avanzate dai sindaci al sottosegretario.