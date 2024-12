SICUREZZA SUL LAVORO. AVVIATO “INSAFE LAB” PER LE SCUOLE SUPERIORI

LECCO – Presentato ufficialmente negli spazi dedicati a inSafe Lab nella sede territoriale di Regione Lombardia di Lecco, nel corso della visita di una classe di una scuola superiore che ha ricevuto e provato i servizi didattici offerti, il laboratorio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, promosso e realizzato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza e sostenuto da Regione Lombardia.

All’evento hanno partecipato, oltre alla direzione strategica di ATS e al presidente di UniverLecco Vico Valassi, il sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza e l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi, in rappresentanza di Regione Lombardia.

La fase di sperimentazione del laboratorio inSafe lab è stata avviata lo scorso ottobre, un progetto pilota che sarà un punto di riferimento per aziende e lavoratori del territorio, un’iniziativa innovativa dedicata alla promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il laboratorio, illustrato dal direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza Michele Brait, intende sperimentare una nuova forma di comunicazione e coinvolgimento finalizzata alla crescita della conoscenza e dalla consapevolezza dei rischi ai quali si è esposti durante lo svolgimento delle attività lavorative. In particolare, è stato realizzato uno spazio all’interno del quale ricercare e sperimentare strumenti innovativi che favoriscano l’acquisizione di una corretta percezione dei rischi negli ambienti di lavoro, favorendo la capacità di auto elaborazione e interiorizzazione di comportamenti sicuri in ambito lavorativo.

I destinatari sono principalmente gli studenti delle scuole tecniche e professionali del territorio e il laboratorio offre un percorso esperienziale a 360 gradi all’interno del quale sono previste diverse aree.

“Si tratta di un fondamentale progetto, un esempio concreto di come si possano creare importanti opportunità per gli studenti delle scuole professionali del territorio in questo delicato ambito, al fine di una sensibilizzazione alla cultura della prevenzione.

Tra gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile di questa legislatura è previsto il potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto Regione Lombardia, lo scorso febbraio, ha concesso una parte degli spazi della sede UTR di Lecco al fine di poter avviare la sperimentazione attraverso l’allestimento di uno spazio fisico (laboratorio permanente/palestra della sicurezza) per ricercare e sperimentare strumenti innovativi che favoriscano l’acquisizione di una corretta percezione dei rischi negli ambienti di lavoro.

All’interno delle attività di Promozione della Salute svolte da ATS Brianza rivestono un ruolo fondamentale le azioni in materia di salute e sicurezza e tra le azioni messe in atto da diversi anni vi sono incontri formativi ed informativi rivolti al mondo della scuola e delle aziende, sportelli e spazi dedicati sul sito aziendale.

Voglio ricordare che anche quest’anno, Regione Lombardia, in occasione della Settimana Europea della salute e sicurezza sul lavoro, con la collaborazione attiva delle Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro, ha promosso diverse iniziative di prevenzione degli infortuni sul lavoro che rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione delle attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Regione Lombardia investe risorse per fornire programmi efficaci e il supporto necessari per una sempre più ampia cultura della sicurezza e garantisce l’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione e dal Piano Regionale salute e sicurezza sul lavoro. Fondamentale è la sinergia con istituzioni e parti sociali perché solo attraverso la collaborazione di tutti è possibile realizzare ambienti di lavoro sani e sicuri. Auspico che questa esperienza pilota venga trasformata in un modello da replicare a livello regionale” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.