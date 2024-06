“SICURI SUL SENTIERO ’24: DOMENICA A LECCO APPUNTAMENTO SUL RESEGONE

MILANO – Il Club Alpino Italiano (CAI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno programmato per domenica 16 giugno in numerose località in Italia la nuova edizione della giornata nazionale “Sicuri sul Sentiero”.

L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare tutti i frequentatori della montagna sulla prevenzione degli incidenti più frequenti durante la stagione estiva, promuovendo un giusto equilibrio tra passione e prudenza. La sicurezza assoluta in montagna non esiste, ma è fondamentale che l’incolumità sia ricercata attraverso la responsabilità personale. Una corretta informazione è essenziale per accrescere la consapevolezza dei limiti personali e dei pericoli insiti nella frequentazione dell’ambiente montano.