LECCO – È attivo in via Fratelli Bandiera 2 il nuovo ecosportello di Silea dedicato a tutti servizi di igiene urbana per il Comune di Lecco. Un nuovo spazio dove i lecchesi potranno presentare tutte le pratiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti: gestione della Tari, consegna di sacchi e contenitori, abilitazione accessi al centro di raccolta per le utenze domestiche. Il nuovo ecosportello raggruppa così le attività di front-office precedentemente erogate in diverse sedi e da diversi soggetti.

La gestione delle pratiche è stata completamente digitalizzata, grazie a sistemi di firma digitale certificata, in ottica di riduzione del consumo di carta. All’ingresso, gli utenti hanno a disposizione totem touch screen ‘taglia-coda’ per velocizzare le procedure di inserimento dati. Sarà inoltre attivato un sistema chat cui i cittadini lecchesi potranno rivolgersi per ottenere in maniera automatica e intuitiva informazioni su scadenze, moduli e chiarimenti. I cittadini potranno continuare a recarsi anche presso lo sportello comunale URP-TARI già attivo presso la sede comunale di piazza Diaz 1, piano terra, che recepirà le novità organizzative e di front-office offerte in via Fratelli Bandiera.

“Per i cittadini lecchesi, il nuovo ecosportello rappresenta il primo e più visibile cambiamento legato all’affidamento a Silea, da parte dell’Amministrazione Comunale, della gestione della Tari, la tassa sui rifiuti, a partire dal 2023 – le parole del direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema -. Abbiamo riorganizzato spazi, competenze e procedure in un’ottica di aggregazione dei servizi, interconnessione e innovazione tecnologica. Abbiamo raddoppiato i punti di ‘servizio integrato’ per il Comune di Lecco, cui i cittadini potranno rivolgersi per tutte le pratiche inerenti la Tari, per l’attivazione degli accessi delle utenze domestiche al centro di raccolta e per le forniture di sacchi e contenitori per la raccolta differenziata, senza doversi più spostare in tre diversi uffici. Quello di via Fratelli Bandiera è uno spazio dotato di soluzioni all’avanguardia, sia dal punto di vista dell’accoglienza degli utenti, sia dell’infrastruttura informatica gestionale. In altre parole, abbiamo voluto dare vita a un hub accogliente e funzionale, a misura di cittadino”.