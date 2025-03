SILEA: ALL’ISTITUTO CITTADINI DI CALOLZIO IL SECONDO “TRIVIAL TRASH”

VALMADRERA – Successo per la seconda edizione del “Trivial Trash”, l’innovativa sfida online tra scuole secondarie di primo grado promossa da Silea per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale tra le nuove generazioni.

Quest’anno la competizione è stata vinta dalla classe 2ªA dell’istituto Caterina Cittadini di Calolziocorte che, dopo un serrato testa a testa, ha superato “all’ultimo quiz” la 1ªA della scuola Croce di Civate (seconda classificata) e la 3ªA sempre dell’Istituto Cittadini di Calolziocorte (che ha conquistato il gradino più basso del podio).

La seconda edizione del “Silea Trivial Trash” ha visto l’adesione di 20 classi provenienti dai diversi Istituti del territorio, per un totale di 400 alunni coinvolti. “È il segno – commenta la Presidente di Silea, Francesca Rota – di come l’aspetto ludico e divertente sia sempre una chiave efficace per veicolare ai ragazzi messaggi di sensibilizzazione ambientale”.

Guidati da un animatore e divulgatore scientifico, le classi si sono sfidate con l’ausilio di una apposita piattaforma web, cercando di rispondere correttamente e nel minor tempo possibile ad una serie di domande che toccavano temi quali la raccolta differenziata, il recupero dei rifiuti e le nuove frontiere della transizione ambientale ed energetica.

Ogni classe ha potuto prepararsi al meglio grazie ad un apposito kit didattico digitale, con cui era stata “equipaggiata” in vista del torneo.

I veri protagonisti della sfida sono stati il divertimento, l’entusiasmo e il coinvolgimento tanto dei ragazzi quanto dei professori; a questi ultimi va il ringraziamento da parte di Silea per aver partecipato e coordinato l’attività. A tutte le classi partecipanti verranno consegnati attestati e premi.