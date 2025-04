SILEA FESTEGGIA I 30 ANNI CON LA CAMPAGNA “LA BELLEZZA È NEL GESTO”

LECCO – Un ballerino della Scala impegnato in un passo a due con una scopa tra i vicoli del centro storico di Lecco; una campionessa della nazionale italiana di ginnastica ritmica che si esibisce nella piazzetta di Montevecchia tenendo fra le mani un sacco viola; una modella che sfila sul lungolago a Varenna con un secchiello dell’umido come fosse una borsa d’alta moda; una violoncellista immersa tra le montagne di Morterone che suona utilizzando una pinza per raccogliere rifiuti.

Sono questi i testimonial e i luoghi protagonisti della nuova campagna di comunicazione “La bellezza è nel gesto” lanciata quest’oggi da Silea – la società lecchese dell’economia circolare – per celebrare il territorio e raccontare al contempo l’impegno quotidiano per l’ambiente.

Un impegno che prende vita sotto forma di bellezza e di gesti eleganti, trasformando le semplici azioni di ogni giorno – legate alla raccolta differenziata o al rispetto per il decoro urbano – in armoniosi e coinvolgenti istanti artistici.

La campagna – declinata in foto, spot, video, manifesti, affissioni e pubblicazioni multimediali – prende il via in occasione del trentennale della società: nell’aprile del 1995 venne infatti approvata la trasformazione del preesistente “Consorzio intercomunale per l’eliminazione dei rifiuti solidi” nell’attuale Società per Azioni che oggi gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in 87 Comuni tra le province di Lecco, Como e Bergamo.

Protagonisti della campagna sono anche i luoghi, 4 location iconiche scelte per rappresentare le diverse anime del territorio: il centro storico di Lecco, la città capoluogo, ma anche Morterone, il più piccolo comune d’Italia con le sue antiche frazioni rurali; Montevecchia, il cuore della Brianza, e infine Varenna, con la sua passeggiata sul lago.

“Appartenere a un luogo non significa solo abitarlo, ma anche sentire la responsabilità di custodirlo. Gli scatti della campagna sono di altissima qualità estetica e grande raffinatezza, eppure non rappresentano un semplice esercizio di stile” commenta la presidente di Silea, Francesca Rota. “Lo stupore e la meraviglia sono le chiavi per coinvolgere i cittadini: siamo convinti che la sensibilità al bello possa trasformarsi in una leva preziosa per contrastare l’inciviltà. È una campagna che punta con la giusta delicatezza sul senso di appartenenza ad un territorio straordinario che merita davvero tutto il nostro impegno”.

In ogni scatto si scopre la meraviglia dei luoghi ritratti – scelti per essere rappresentativi delle diverse anime del nostro territorio – c’è la bellezza dell’arte, dei movimenti e delle discipline rappresentate. Ma soprattutto c’è la bellezza celata nel prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.

“Non abbiamo voluto realizzare una campagna di promozione di Silea; l’azienda rimane infatti sullo sfondo. In primo piano ci sono quelle semplici azioni che ciascuno di noi può compiere per preservare la bellezza dei nostri luoghi. Abbiamo cercato un modo per esaltare e rendere ‘speciali’ quei gesti quotidiani legati al rispetto per l’ambiente: sono proprio questi gesti i protagonisti della campagna” sottolinea il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema. “Ed in occasione del nostro trentennale, abbiamo anche voluto rendere omaggio ai nostri splendidi paesaggi, cercando di rappresentarne le diverse sfaccettature, a beneficio di chi ha la fortuna di poterli vivere ogni giorno, ed anche del sempre crescente numero di turisti.”

Per scoprire tutti i dettagli della campagna è possibile anche seguire il nuovo profilo Instagram di Silea @sileaspa.

IL BACKSTAGE

I TESTIMONIAL

La bellezza del movimento è interpretata da Viola Sella, atleta della Nazionale italiana di Ginnastica Ritmica.

La bellezza della danza è interpretata da Matteo Gavazzi, membro del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

La bellezza dell’arte fotografica è interpretata dalla modella Anel Yemel.

La bellezza della musica è interpretata dalla violoncellista Federica Castro.