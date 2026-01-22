LEGAMBIENTE PREMIA 21 SILEA COMUNI VIRTUOSI (SEI “TURISTICI”)

BERGAMO – Sono 21 i Comuni soci di SILEA che quest’oggi sono stati premiati da Legambiente Lombardia per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata e nel riciclo. Quindici amministrazioni hanno ricevuto, in particolare, il riconoscimento di “Comune Riciclone” per essere riuscite a contenere la produzione di rifiuti non riciclabili al di sotto della soglia di 75 kg pro-capite.

I Comuni di Silea premiati sono: Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremella, Ello, Erve, La Valletta Brianza, Lomagna, Mapello, Montevecchia, Paderno d’Adda, Presezzo, Robbiate e Verderio.

“Desidero ringraziare i cittadini e gli amministratori locali: è grazie al loro impegno quotidiano che è stato possibile conseguire questi risultati” sottolinea la presidente di Silea, Francesca Rota. “I traguardi raggiunti sono il frutto di un lavoro portato avanti su più fronti. Da un lato, la progressiva diffusione della misurazione puntuale dei rifiuti, che ci apprestiamo a estendere a tutto il bacino dei 91 Comuni serviti. Dall’altro, i progetti di innovazione digitale finanziati attraverso il PNRR ci hanno permesso di potenziare strutture e servizi, rendendoli più accessibili, efficienti e tecnologici”.

Per il primo anno, inoltre, Legambiente Lombardia ha voluto istituire un riconoscimento dedicato a quei Comuni turistici (individuati su base Istat) che sono riusciti a coniugare attrattività e sostenibilità mantenendo una percentuale di raccolta differenziata superiore all’80%.

Le amministrazioni premiate sono state: Bellano, Colico, Dervio, Malgrate, Perledo e Pescate.

“Tutti i Comuni della sponda del nostro lago sono in prima linea per affrontare gli impatti di flussi turistici che aumentano di anno in anno. Le migliaia di turisti “mordi e fuggi” che si riversano nelle spiagge e nei nostri bellissimi borghi, rendono particolarmente difficile sia assicurare il decoro urbano sia effettuare una raccolta differenziata di qualità” conclude il Direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema.

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta quest’oggi nei pressi dell’Università degli Studi di Bergamo in occasione della XXXII edizione del premio “Comuni Ricicloni Lombardia”.