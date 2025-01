SILEA, NUOVI CENTRI RACCOLTA 4.0: IN ARRIVO ALTRI 17 ‘TOTEM’

VALMADRERA – Proseguono i cantieri Silea per il rifacimento dei centri di raccolta del territorio: a partire da lunedì 20 gennaio verranno progressivamente attivati 17 nuovi varchi d’accesso dotati di totem touch screen presso i centri di Bellano, Bosisio Parini, Calolziocorte, Carenno, Dervio-Dorio, Dolzago, Ello, Esino Lario, Garlate, Imbersago, Lierna, Monticello Brianza, Pescate, Sirone, Suello, Torre de’ Busi, Valvarrone.

Oltre ai nuovi ingressi 4.0, sono previsti impianti di videosorveglianza, sistemi di pesatura dei mezzi, nuovi cassoni per il conferimento dei rifiuti – riconoscibili per il colore giallo – e cartellonistica rinnovata. Con le prossime attivazioni, il numero delle “riciclerie” ristrutturate da Silea salirà così a 39 a disposizione di un bacino di circa 310.000 cittadini: un traguardo raggiunto in meno di un anno dall’avvio del primo cantiere, nel rispetto del cronoprogramma e delle stringenti tempistiche previste dalle scadenze PNRR. In totale, i centri di raccolta che verranno riqualificati da Silea saranno 45.

Tutti i nuovi centri di raccolta Silea possono contare su un’unica piattaforma software centralizzata che – oltre a uniformare i singoli gestionali comunali – garantisce la telegestione dei dati di tutti i servizi erogati dalla società negli 87 Comuni Soci. Silea ha voluto dunque estendere anche ai centri di raccolta l’approccio alla base della misurazione puntuale dei rifiuti raccolti porta a porta (sacco rosso): l’utilizzo delle nuove tecnologie per il monitoraggio delle utenze e dei conferimenti garantisce, infatti, significativi miglioramenti delle performance di raccolta differenziata.

Per illustrare tutte le novità, Silea ha realizzato appositi volantini informativi e un portale Q&A dedicato, accessibile al seguente link, con tutte le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti. Nelle giornate iniziali di attivazione dei totem, all’ingresso dei centri di raccolta saranno presenti addetti che forniranno tutte le indicazioni eventualmente necessarie all’utenza che, in ogni caso, potrà contare anche sull’assistenza degli operatori in servizio.

La novità più tangibile per i privati cittadini è rappresentata dai nuovi totem “touch screen” per l’identificazione dell’utenza, che prevedono anche l’indicazione delle tipologie di rifiuti da conferire: il sistema – già attivato in alcuni centri di raccolta del territorio a partire dall’estate 2024 – è stato ora ulteriormente potenziato e reso più fruibile.

La procedura di riconoscimento è semplice e intuitiva: l’utente non deve fare altro che accostare l’auto al totem senza bisogno di scendere dal mezzo, avvicinare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica allo scanner ottico e indicare i rifiuti da conferire selezionandoli dall’elenco sullo schermo. Silea specifica come i privati cittadini non possano accedere ai centri di raccolta con mezzi di proprietà di aziende. È possibile trovare maggiori informazioni in merito a eventuali eccezioni (ad esempio l’utilizzo di auto in leasing, aziendali e car-sharing e/o di mezzi di grandi dimensioni) consultando il portale web dedicato.

È entrato pienamente in funzione anche il nuovo sistema di identificazione delle utenze non domestiche (ditte) dotato di telecamere con sistemi di riconoscimento basati sull’intelligenza artificiale e in grado di verificare automaticamente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – requisito tassativo previsto dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali – e l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti del mezzo utilizzato.

Le ditte devono effettuare l’identificazione al totem tramite Qr Code: è possibile utilizzare il medesimo Qr Code già impiegato per il ritiro dei sacchi dai distributori automatici; in alternativa occorre richiederne il rilascio compilando l’apposito form online sul sito internet di Silea. Alle utenze non domestiche è consentito l’accesso esclusivamente con i mezzi che risultano regolarmente autorizzati dall’Albo e solo per il conferimento delle tipologie di rifiuti previste. Silea ricorda inoltre come la normativa nazionale preveda il divieto di accesso ai centri di raccolta da parte delle imprese edili e agricole.