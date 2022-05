LECCO – Nuova livrea per l’ecostazione mobile di Silea: il van itinerante attrezzato per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti è stato rinnovato e personalizzato per essere più riconoscibile, e dunque sempre più utilizzato, da parte della cittadinanza.

L’ecostazione rappresenta un importante servizio di prossimità e di prevenzione dell’abbandono di rifiuti. Si tratta di uno furgone appositamente equipaggiato che raggiunge periodicamente i Comuni – 48 quelli attualmente coinvolti – per il ritiro di vernici e solventi, toner, oli di cucina e di frittura, lampadine e neon, batterie e accumulatori, pile esauste, schede elettroniche, insetticidi, bombolette spray. La nuova personalizzazione ripropone il design già presente sulle spazzatrici stradali e i mezzi di raccolta di Silea.

“Questo intervento risponde al bisogno di potenziare l’utilizzo dell’ecostazione – spiega il presidente di Silea, Domenico Salvadore – rendendola più riconoscibile e identificabile. Si tratta di un servizio di grande utilità che in diversi Comuni raggiunge anche frazioni e quartieri. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione un comodo punto di ritiro, senza dover necessariamente utilizzare l’auto per raggiungere la ricicleria: attraverso l’ecostazione è il centro di raccolta che si avvicina i cittadini. Rappresenta inoltre un importante presidio per combattere l’abbandono di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere raccolte porta a porta”.

Per conoscere giorni, orari e punti di fermata del furgone è possibile consultare il sito web di Silea alla pagina dedicata www.sileaspa.it/raccolte-differenziate/ecostazione-mobile/ o la App Silea. Silea ricorda infine a tutti i cittadini che per il conferimento dei materiali è in ogni caso necessario attendere l’arrivo dell’ecostazione e delll’operatore incaricato: depositarli nei pressi dei luoghi di fermata prima del passaggio si configura come vero e proprio abbandono di rifiuti.