SIMONE CRISTICCHI APRE IL 18 LUGLIO “SOUND OF LECCO” EDIZIONE 2025

LECCO – Sarà Simone Cristicchi, artista poliedrico, cantautore, attore, disegnatore e scrittore, ad aprire la rassegna 2025 di Sound of Lecco, esibendosi in piazza Garibaldi venerdì 18 luglio alle 21:30.

Dopo il successo del tour teatrale Franciscus e la eco di Quando sarai piccola, brano che al Festival di Sanremo 2025 gli è valso il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra, per la miglior composizione e il premio sala stampa Lucio Dalla, Simone Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce summer tour 2025. Lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi di Fabbricante di canzoni, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album.

A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile, che in commistione con la storica band di Cristicchi, darà vita a un concerto sorprendente che unirà musica, poesia e teatro. Un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano trasportando il pubblico in un’esperienza emotiva intensa e autentica.

Ingresso gratuito e senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Palataurus, in viale Giacomo Brodolini 35 e l’eventuale spostamento verrà comunicato sui siti di Comune di Lecco, LeccoTourism e Teatro della Società e sui rispettivi canali social.