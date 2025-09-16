SIMONE PETRILLI ANNUNCIA IL RITIRO DAL CICLISMO PROFESSIONISTICO

DERVIO – Simone Petilli, all’età di 32 anni, annuncia il ritiro dal ciclismo professionistico, chiudendo una carriera ricca di soddisfazioni e impegni ai massimi livelli. L’atleta derviese ha scelto di appendere la bicicletta al chiodo al termine della Vuelta a España, con un messaggio pubblicato sui suoi canali social.

Petilli, che ha corso per oltre dieci anni nel circuito professionistico, può guardare indietro a una carriera intensa e significativa. Tra i suoi numeri spiccano cinque partecipazioni al Giro d’Italia e quattro alla Vuelta. Nel suo palmares anche la vittoria nella 1ª tappa della Ronde de l’Isard d’Ariège, la Mirepoix-Goulier Neige, nel 2015.