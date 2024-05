SINCRO. GREEN SPORT GARLATE, WEEKEND “CON IL BOTTO” IN PISCINA A MONZA

GARLATE – Reduci da un fine settiman intenso a San Marino, le atlete del Green Sport della piscina Pratogrande Garlate, hanno partecipato l’11 e il 12 maggio nella Piscina di Monza al trofeo interregionale “I love sincro Uisp”.

Un altro weekend pieno di soddisfazioni con ottimi risultati per tutte le categorie. Bronzo solo es C per Azzurra Pronesti, doppio bronzo es C ad Aurora Corti e Giorgia Alfinito, due ori es C ad Azzurra Pronesti e Linda Acunzo, tris di argenti es B per Carolina Toma, Alice Dabinovic e Ludovica Vassena. E ancora: oro squadra C (Aurora Corti, Giorgia Alfinito, Nicole Gaddi, Stella Vassena, Matilde Così, Beatrice Manzoni, Martina Palmiero), argento squadra B (Linda Acunzo, Azzura Pronesti, Alice Dabinovic, Carolina Toma, Ludovica Vassena), argento squadra A (Letizia Scola, Sarah Castelnuovo, Marica Pasini, Sara Gerosa, Chiara Invernizzi, Martina Cordioli, Giulia Vimercati, Chiara Vimercati).

Quindi un oro solo a Gaia Formenti, doppio oro a Emma Ratti e Matilde Pirovano, bronzo doppio ad Alice Gandolfi e Gaia Formenti, oro squadra Jun3 (Sofia Arnó, Marinella Ferrari, Sara Primerano, Marisa Rovagnati, Francesca Scaramella, Alessia Tiozzo Brasiola, Maddalena Toppi, Matilde Chirico), oro squadra junior (Ilary Austoni, Alice Balbiani, Valentina Corti, Gaia Formenti, Alice Gandolfi, Matilde Gilardi, Emma Rocca, Giorgia Maglione).

Ottimi piazzamenti anche per tutte le altre atlete, in particolare: solo A Marica Pasini al quarto posto, doppi A (Sarah Castelnuovo e Letizia Scola, Giulia e Chiara Vimercati) si piazzano rispettivamente al quarto e sesto posto. La squadra ragazze al quarto posto (Silvia Zerbin, Arianna Zerbin, Nicole Burini, Caterina dell’Oro, Emma Ratti, Letizia Sacchi, Alice Gandolfi, Matilde Pirovano). Trio ragazze (Caterina dell’Oro, Letizia Sacchi e Silvia Zerbin) al quinto posto, solo Valentina Corti quarta, solo Matilde Gilardi al settimo posto. Doppi junior settimo e dodicesimo posto (Matilde Gilardi e Giorgia maglione, Alice Balbiani ed Emma Rocca).