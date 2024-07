SINDACI E PREFETTURA: LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CHIEDE UN VERTICE

LECCO – detto poco fa della “clamorosa” lettera di 82 sindaci del Lecchese che chiedono alla Prefettura più sicurezza, segnaliamo una seconda missiva – stavolta a firma della presidente della Provincia Alessandra Hofmann.

Quest’ultima (tra i sottoscrittori della missiva a Pomponio), si fa interprete della volontà dei primi cittadini, chiedendo un incontro al Prefetto:

Al Prefetto di Lecco

Sergio Pomponio

Gentilissimo Signor Prefetto,

nel ruolo di Provincia Casa dei Comuni mi faccio parte attiva per sottoporle il disagio e le difficoltà di diversi Sindaci del territorio, che trovano il sostegno e la solidarietà degli altri Sindaci.

In alcune parti del nostro territorio, amministratori e cittadini hanno la percezione di un progressivo aumento dei reati contro cose e persone (furti, vandalismi, aggressioni, risse), spesso non denunciate per una sorta di rassegnazione e delle situazioni di spaccio di stupefacenti.

I Sindaci, consapevoli del loro ruolo e della parte che devono direttamente fare, esprimono la necessità e il desiderio di un’azione complessiva e coordinata per fronteggiare questi preoccupanti fenomeni, che spesso vedono protagoniste le baby gang, soprattutto in quei comuni attraversati dalla linea ferroviaria.

A questo proposito, oltre ai Cposp già attivi sui singoli casi, Le chiedo a nome dei Sindaci un incontro per presentarle un documento che hanno predisposto e condiviso e per definire, rispettando ruoli e competenze, una strada comune da intraprendere.

Sono certa che, come sempre, saprà farsi carico di questo disagio espresso dai Sindaci e raccogliere il loro invito a trovare insieme soluzioni concrete ed efficaci.

Cordialmente

Alessandra Hofmann