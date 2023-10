LECCO – Sinistra Italiana Lecco si è mobilitata dopo il lancio della proposta di legge “Salario Minimo Subito” con una campagna su tutto il territorio provinciale.

In particolare, sono stati organizzati gazebo per raccogliere le firme nei comuni di Lecco, Casatenovo, Merate, Barzanò, Calolziocorte, Mandello del Lario, Osnago e altri. Il risultato è di più di 500 firme raccolte.

“Si tratta di una proposta di buon senso che la presidente Meloni cerca di boicottare attraverso un assurdo pronunciamento del CNEL presieduto da Brunetta, certamente non uno sconosciuto dalle parti del governo – dice Milva Caglio di Sinistra Italiana Lecco – La proposta di Salario Minimo, secondo i dati presentati recentemente riguarderebbe più di 16.000 persone che hanno contratti di lavoro al di sotto della soglia di 9 euro lordi all’ora. Si tratterebbe di un intervento fondamentale per queste persone che, pur lavorando, faticano ad arrivare alla fine del mese. Anche perché l’inflazione colpisce in particolare questa fascia di popolazione, erodendo potere d’acquisto e privandoli di beni necessari”.