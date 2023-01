LECCO – Alleanza Verdi e Sinistra, la lista formata da Sinistra Italiana, Europa Verde e reti civiche, ha raccolto in una sola settimana le firme necessarie per presentare i propri candidati per le elezioni regionali. Unica coalizione a doverle raccogliere. Ne bastavano 500, alla fine sono state quasi 700.

“Grazie agli amministratori e alle amministratrici locali e al lavoro dei militanti si è potuto ottenere questo eccezionale risultato nonostante il periodo festivo”, recita la nota diffusa da Sinistra Italiana.

“La risposta delle persone è stata importante, molti si sono fatti avanti per sottoscrivere la lista e per sostenere i due candidati Franceso Falsetto e Luca Volpe, e le due candidate Enrica Bartesaghi e Milva Caglio – continua la nota ufficiale -. Il risultato è stato molto più abbondante del necessario, di buon auspicio per il voto del 12 e 13 febbraio quando avremo un’occasione unica: cambiare dopo trent’anni il governo di questa regione. Per questo invitiamo a sostenere e votare la lista Alleanza Verdi e Sinistra, indicando le preferenze per i nostri candidati e le nostre candidate”.