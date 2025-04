SKYRUNNING: SVELATO IL TROFEO DARIO & WILLY 2025

VALMADRERA – Si è svolta giovedì 10 aprile, al punto vendita DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori a Valmadrera, la presentazione ufficiale del Trofeo Dario & Willy 2025 , valido come Campionato italiano Skyrace assoluto e di categoria Fisky. L’appuntamento ha aperto la serata “Odyssea Borealis”, conclusa con l’intervento dell’alpinista Matteo Della Bordella.

Ad aprire l’incontro è stato Domenico Rusconi, presidente dell’ASD OSA Valmadrera, che ha ripercorso la storia della manifestazione. Nata nel 2001 con il nome di Trofeo Osa, la gara fu pensata su un tracciato di 14 chilometri per celebrare il 50° anniversario della fondazione della società. Dal 2005 la competizione è dedicata a Dario Longhi e William Viola, due giovani atleti scomparsi tragicamente in montagna. Da allora il trofeo ha assunto un significato particolare per l’intero gruppo sportivo.

Durante la presentazione è stato proiettato un breve video e sono stati illustrati i principali passaggi che hanno portato la gara al formato attuale. Il tracciato, modificato nel 2014 per accogliere il Campionato italiano, è stato esteso a 25 chilometri e prevede oggi tre salite principali per un dislivello positivo complessivo di 2020 metri. Un cambiamento che si è consolidato nel tempo e che definisce l’identità agonistica della gara.

Hanno portato la loro testimonianza anche due protagonisti della storia recente del Trofeo. Daniela Gilardi, vincitrice di cinque edizioni sul tracciato corto e tuttora detentrice del record di 1h41′. E Stefano Butti, salito per tre volte sul gradino più alto del podio. Entrambi hanno raccontato la propria esperienza e il legame con la manifestazione. Tra il pubblico erano presenti anche gli ambassador DF Sport Specialist: Cristina Germozzi, Monica Casiraghi, Irene Girola, Elisa Pastorelli, Moreno Sala e Francesco Bona.

La serata è proseguita con la proiezione del film “Odyssea Borealis” e l’incontro con Matteo Della Bordella, che ha raccontato alcune delle sue spedizioni alpinistiche più significative. Il Trofeo Dario & Willy 2025 si disputerà giovedì 1 maggio con partenza e arrivo sul lungolago di Valmadrera.