VAL CASIES (BZ) – Doppio impegno fra i pali stretti per Andrea Bertoldini, Luca Bianchi, Nico Picech e Francesco Peccati, con quest’ultimo che purtroppo per un infortunio non ha potuto presentarsi al cancelletto di partenza in Val Casies, dove si sono svolte due gare Fis di Slalom.

Sorride, e con lui lo staff tecnico dello Sci Club Lecco, Andrea Bertoldini che nella seconda delle due gare in programma, conquista un pregevole 3° posto con il tempo di 1’16”47, alle spalle del tedesco Nickco Palamaras 2° in 1’16”11 e del connazionale Matteo Canins 1° col tempo di 1’15”72. Buon 31° posto per Nico Picech, mentre è uscito nella prima manche Luca Bianchi.

Nella prima delle due gare in programma si era già intuito l’ottimo stato di forma con cui Bertoldini è sceso in pista, riuscendo ad entrare nalla top ten chiudendo in 7ª posizione (gara vinta da Matteo Canins). Buona prestazione anche per Luca Bianchi che ha chiuso in 22ª posizione. Non ha concluso invece la sua gara Nico Picech.