SLAVINA AI COMOLLI, NESSUN DISPERSO: CNSAS ALLERTA GLI ESCURSIONISTI

PASTURO – Intervento stamattina per i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, per una valanga scesa sul versante della Grigna settentrionale, territorio del comune di Pasturo. Un testimone ha visto delle luci frontali e ha notato che c’era stato un distacco di neve significativo, quindi ha subito dato l’allarme. La centrale ha attivato i soccorsi; impegnati una decina di tecnici del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha effettuato una ricognizione approfondita dell’area; a bordo anche un tecnico della Stazione, esperto conoscitore dei luoghi. A poca distanza dalla zona della valanga erano presenti altri due testimoni, che poco prima delle 6 hanno avvertito un boato, conseguenza del distacco …

