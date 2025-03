SLITTA AL 2026 LA SOSTITUZIONE DELLA TELECABINA DI BOBBIO

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Nell’ambiente di Bobbio, in particolare tra le attività commerciali, la questione era nota e la si dava ormai pressoché per scontata: la famosa sostituzione della ormai trentenne cabinovia che porta migliaia di sciatori e turisti da Barzio alla località sciistica, quest’anno non si farà. “Andrà via un’estate” diceva più d’uno – e per evitare di accavallarsi (a piste ferme) con l’avvio della stagione dello sci, partire ora sarebbe stato impraticabile.

La conferma ufficiale arriva a VN da Massimo Fossati, amministratore di ITB – le Imprese Turistiche Barziesi che gestiscono il maggiore comprensorio valsassinese …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS