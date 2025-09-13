SMOTTAMENTO E RICERCA PERSONA: VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO A VERCURAGO

VERCURAGO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 14 di oggi per verificare uno smottamento e ricercare una persona che non era rientrata, con la possibilità che potesse essere finita sotto lo smottamento. La squadra SAF è intervenuta da terra, mentre l’elicottero “Drago” è stato impiegato con a bordo il sistema IMSI catcher( ricerca tramite telefono ) per supportare le ricerche.

Dopo approfondite ricerche e controlli, la persona è stata rintracciata vicino alla sua abitazione, risultando sana e salva.

Sul posto erano presenti la squadra del soccorso alpino e il sindaco, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza.