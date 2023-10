LECCO – Piccolo smottamento sul Monte San Martino, Vigili del fuoco, geologo e tecnico comunale si sono recati sul posto per le verifiche del caso.

Il Comune di Lecco rende noto che, a causa del distacco roccioso sul fronte San Martino nella zona sovrastante via Stelvio, la Polizia Locale ha proceduto tempestivamente a porre delle limitazioni di accesso per via Stelvio e a inibire l’accesso a:

sentiero dei Pizzetti

sentieri di avvicinamento alle falesie

sentieri di avvicinamento e/o attraversamento del Vallo paramassi.

Seguiranno aggiornamenti sui canali del Comune di Lecco.