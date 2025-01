SNOWRUN RESINELLI NEL SEGNO DI DESCO E DEL PERO, 240 ATLETI IN GARA

PIANI RESINELLI – La Nortec Skysnow Running Cup 2025 parte nel segno di Elisa Desco e Luca Del Pero. In 240 al via della SnowRun Resinelli in una 6ª edizione baciata dal sole e caratterizzata da temperature gradevoli dopo le gelate dei giorni precedenti.

Motore ai massimi regimi per il comitato organizzatore composto dalle tre Associazioni lecchesi: Team Pasturo, GSA Cometa e Falchi di Lecco che ormai sono garanzia di spettacolo e cura dei dettagli. Al via 240 atleti che come di consueto alle 14 hanno dato fuoco alle polveri scattando dal Parco Valentino per addentrarsi sui sentieri che portano al museo del Parco e poi su fino alla spettacolare balconata Belvedere sul ramo del lago e sulla Brianza. Alle spalle a controllare il tutto la Grignetta con le sue guglie innevate …

