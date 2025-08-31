ESCURSIONISTA INFORTUNATA SOCCORSA TRA IL CORNIZZOLO E CIVATE

CIVATE – Attivazione del Soccorso Alpino oggi intorno alle 13 da parte della SOREU dei Laghi. L’intervento di soccorso riguardava una donna, infortunata mentre percorreva il sentiero n. 11, che dal Monte Cornizzolo porta a Civate.

Sono stati mobilitati i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano e una squadra del centro operativo del Bione, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Impegnati in totale sei tecnici, che hanno raggiunto il luogo dell’evento dopo circa un’ora di cammino a piedi, in salita, e trasportato il materiale necessario. La donna è stata raggiunta, stabilizzata, valutata sotto l’aspetto sanitario, messa in sicurezza e trasportata con barella portantina per circa 50 minuti.

Sul posto l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che l’ha evacuata e trasportata in ospedale. Le squadre territoriali sono rientrate a piedi; l’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.

*In copertina immagine di repertorio – non collegata allo specifico intervento