SOCCORSI A VALMADRERA ESCURSIONISTI BLOCCATI, FERITO UN POMPIERE

VALMADRERA – Nel tardo pomeriggio di sabato 30 agosto a Valmadrera, due escursionisti sono rimasti bloccati in una zona particolarmente impervia, richiedendo un articolato intervento di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. Le squadre territoriali del CNSAS, supportate dall’elisoccorso e affiancate dagli operatori dei Vigili del fuoco con nucleo SAF, hanno collaborato nelle operazioni di recupero.

Grazie alla sinergia tra i tecnici del Soccorso alpino e i pompieri, i due escursionisti incrodati sono stati raggiunti e trasportati in sicurezza verso una zona protetta, senza necessità di ulteriori trattamenti sanitari. Durante le fasi finali, uno degli operatori SAF è stato colpito a una gamba da un sasso e, impossibilitato a proseguire, è stato elitrasportato in ospedale per accertamenti.

RedCro