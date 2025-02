SOCCORSI IN GRIGNETTA VIA TERRA E CON IL ‘DRAGO’ PER DUE SCALATORI BLOCCATI QUASI IN VETTA

GRIGNA MERIDIONALE – Intervento in Grignetta, sulla Cresta Segantini (pilone centrale) alle 12:20 circa per i Vigili del Fuoco, impegnati con la Squadra S.A.F. da terra oltre all’elicottero ‘Drago’.

Il tutto a quota duemila metri circa, con l’obiettivo di soccorrere due scalatori, andati in difficoltà a poca distanza dalla vetta. Localizzati e recuperati dal mezzo aereo …

