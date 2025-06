SOCCORSO ALPINO ASSISTE UN 19ENNE SUL SENTIERO DELLE VASCHE

VALMADRERA – Attivazione dei soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri a Valmadrera per un ragazzo di 19 anni (medico acuto). La Centrale di SOREU dei Laghi ha attivato la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Il ragazzo era con altre persone; stavano intraprendendo la salita del Sentiero delle vasche ma a un certo punto non è più stato in grado di proseguire; hanno quindi deciso di chiedere aiuto.

Mentre le squadre del CNSAS e dei vigili del fuoco si preparavano congiuntamente a raggiungere il Sentiero delle vasche, lungo il tratto di percorso attrezzato in prossimità del torrente, i ragazzi sono riusciti a spostarsi autonomamente dall’area in cui si erano fermati. I soccorritori li hanno raggiunti sul sentiero. Uno di loro è stato portato in ospedale con l’ambulanza, per accertamenti sanitari. Gli altri due sono rientrati per conto proprio.