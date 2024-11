SOCCORSO ALPINO, ESERCITAZIONE SUL CORNO RAT: SIMULATI INTERVENTI IN PARETE

VALMADRERA – Esercitazione di Stazione ieri, domenica 17 novembre, per il Triangolo Lariano del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. In linea con il programma della XIX Delegazione, per competenza territoriale il momento di formazione e aggiornamento era ambientato sulla via ferrata del Corno Rat.

Presenti ventisei tecnici, con due istruttori tecnici Cnsas e anche alcuni aspiranti soccorritori, che si sono prestati come figuranti. Le squadre si sono divise in due gruppi, ciascuna con un diverso presidio tecnico-sanitario; i tecnici hanno gestito l’imbarellamento e la calata a valle di ipotetici feriti in parete.

Scenari come questo sono sempre più comuni nella realtà quotidiana, data la maggiore frequentazione delle vie ferrate. È quindi fondamentale verificare e aggiornare le relative tecniche di soccorso e movimentazione.