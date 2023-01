LECCO – Per la XIX Delegazione Lariana del Cnsas Lombardo, gli interventi di soccorso sono in continuo aumento e nell’anno appena concluso sono stati 487. Una tendenza al rialzo, che prosegue da alcuni anni: nel 2021 gli interventi di soccorso erano stati 433, 416 nel 2020, 382 nel 2019 e 335 nel 2018.

“Il 2022 è stato un anno importante per diverse ragioni – ha detto Marco Anemoli, delegato responsabile della XIX Lariana – e oltre a un evidente incremento del numero di interventi per i nostri volontari, ci stiamo impegnando anche nella sensibilizzazione sul tema della sicurezza in montagna, in particolare verso i ragazzi e i più giovani, anche con una serie di iniziative nelle scuole. Questo avviene anche grazie all’attenzione costante che i media ci riservano nel promuovere la cultura dell’andare in montagna con consapevolezza. Molti interventi potrebbero essere evitati con la giusta preparazione”.