SOCCORSO ALPINO E VIGILI DEL FUOCO PER UN INFORTUNIO MONTANO A CIVATE

CIVATE – Intervento congiunto mercoledì pomeriggio per i Vigili del Fuoco (con due squadre SAF( e i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, Stazione Triangolo Lariano a Civate, zona Val dell’Oro. Obiettivo, soccorrere una donna di 52 anni che faceva parte di un gruppo di escursionisti. Erano in fase di discesa lungo il sentiero n. 9 del Corno Birone, per San Pietro al Monte, quando la signora si è infortunata.

I soccorritori sono intervenuti con un mezzo fuoristrada e il quad per rendere più veloci le operazioni di avvicinamento. Sul posto anche un’ambulanza.

L’intervento è cominciato intorno alle 17:30 ed è finito un paio di ore dopo.

RedCro