SOCCORSO CANE MORSO DA VIPERA SUL SENTIERO PAOLO-ELIANA A VALMADRERA

VALMADRERA – Nel pomeriggio di oggi l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia è intervenuto in località Valmadrera, per soccorrere un cane rimasto ferito durante un’escursione.

L’animale, che si trovava insieme al proprio padrone lungo il sentiero Paolo-Eliana a circa 1.300 metri di quota, è stato morso da una vipera. Considerata la difficoltà di raggiungere rapidamente la zona via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per consentire il trasporto urgente a valle.

Il cane è stato recuperato a bordo dal personale elisoccorritore e trasferito in sicurezza, dove ad attenderlo vi era un veterinario prontamente attivato per le cure necessarie.

L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla tempestiva collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i servizi veterinari del territorio.

RedCro