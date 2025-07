SOCCORSO IMPERVIO SUL SAN MARTINO: VIGILI DEL FUOCO SALVANO TRE POLACCHI

LECCO – Oggi, giovedì 10 luglio 2025, alle ore 13:50, i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per un delicato soccorso in ambiente impervio sul Monte San Martino, nella zona dei Pizzetti.

Tre persone (escursionisti di origine polacca) si sono trovate in difficoltà in un tratto particolarmente impervio della montagna. Immediatamente è stata attivata la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in operazioni di soccorso in ambienti difficili come grotte, pareti rocciose e corsi d’acqua.

Il soccorso aereo con il reparto volo

Per garantire un recupero rapido e sicuro, è stato impiegato anche il reparto volo dei Vigili del Fuoco con l’elicottero “Drago”.

In due rotazioni, l’elicottero ha trasportato tutte le persone in difficoltà verso un luogo sicuro, permettendo di concludere con successo l’operazione.

Raccomandazioni

L’intervento tempestivo e coordinato della squadra SAF e del reparto volo ha evitato conseguenze più gravi.

Si raccomanda sempre di prestare massima attenzione durante le escursioni in montagna, soprattutto in zone impervie come il Monte San Martino, e di informarsi preventivamente sulle condizioni del percorso.

Fonte: Vigili del Fuoco di Lecco, aggiornamento ore 16:28, 10 luglio 2025.