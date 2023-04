INTROBIO – Nei giorni scorsi, sabato 15 e domenica e 16 aprile, un importante appuntamento formativo per la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo, per approfondire l’autosoccorso in forra. Oltre ai tecnici della squadra forra regionale, una quindicina, provenienti da tutte le delegazioni lombarde (V Bresciana, VI Orobica, VII Valtellina – Valchiavenna, IX Speleologica, XIX Lariana) erano presenti un istruttore nazionale e un istruttore regionale, oltre a un medico del Cnsas. Nelle squadre del Soccorso alpino, infatti, per gli interventi via terra vi sono medici e infermieri di elevata professionalità, certificati dalle Scuole del Cnsas e abilitati a operare in ambiente impervio.