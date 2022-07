CLAINO CON OSTENO (CO) – Ieri sera, giovedì 14 luglio, la squadra lariana del Gruppo forra regionale del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico lombardo – si è ritrovata presso il torrente Lirone con quattordici tecnici di soccorso in forra, tra cui medico, per effettuare prove di discesa in notturna.

Scenari come questo non sono affatto inusuali nell’attività del Corpo: spesso infatti i casi di mancato rientro di persone che stavano praticando sport come il canyoning (o torrentismo) oppure attività più comuni, come cercare funghi…