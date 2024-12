SOFFERTO PAREGGIO DELLA ROVINATA CON IL FANALINO DI CODA BARZANÒ

LECCO – I biancorossi vanno sotto già dopo 15′ con il fanalino di cosa Barzanò per una disattenzione su palla inattiva e per il resto della partita inseguono con poca fortuna il pareggio.

Nel primo tempo la Rovinata ci prova con poca convinzione e determinazione. Va un po’ meglio nella ripresa dove la Rovinata aumenta la pressione, ma sotto porta sbaglia l’inverosimile e la partita sembra avviarsi verso una sconfitta. A 10′ dal termine il Barzanò in contropiede ha l’occasione per raddoppiare, ma il diagonale che sembra destinato in rete colpisce il palo interno, la palla danza sulla linea prima di essere allontanata da un difensore. Il finale è un assedio biancorosso all’area degli ospiti senza concretezza. Ci pensa Garagnani a guadagnare una punizione al limite dell’area; della battuta si incarica Molinari che calcia magistralmente mettendo la palla all’incrocio per la rete del pareggio. Nei 5’ di recupero è il nervosismo a farla da padrone e in sostanza non succede più nulla. Finisce così con un pareggio che permette alla Rovinata di rimanere a +6 punti dalla zona playout della Seconda categoria.

Il migliore in campo è sicuramente Pasini, giovane che cresce di partita in partita: gioca con personalità e generosità sia da mediano che da terzino. Da segnalare anche Molinari, che entra a mezz’ora dalla fine e con una pregevole punizione salva la i biancorossi da una immeritata quanto disastrosa sconfitta.

RedSpo