SOFIA CANTORE PRIMA AZZURRA A SEGNARE NEL CAMPIONATO USA

LECCO – Sofia Cantore ha scritto una pagina memorabile nel calcio italiano, diventando la prima calciatrice azzurra a segnare un gol nel campionato femminile statunitense, la prestigiosa National Women’s Soccer League (NWSL). L’attaccante lecchese, classe 1999, ha esordito con il Washington Spirit, club che l’ha ingaggiata durante l’estate per una cifra record di 300mila euro, segnando il suo primo gol con un potente tiro da 20 metri nella gara contro il Racing Louisville, terminata 2-2.

Cantore, cresciuta calcisticamente tra il Fiamma Monza e la Juventus Women, è oggi una delle stelle della nazionale italiana. Nella scorsa stagione ha brillato con la maglia bianconera, realizzando 18 reti e 7 assist in 39 presenze e contribuendo alla conquista di Scudetto e Coppa Italia: la sua crescita l’ha portata a essere candidata al Pallone d’Oro, riconoscimento che premia le migliori calciatrici al mondo.

Reduce da un ottimo cammino agli Europei con la nazionale, dove l’Italia ha ceduto solo ai rigori in semifinale contro l’Inghilterra, Cantore ha scelto di misurarsi con il campionato più competitivo e remunerativo del calcio femminile. Il suo debutto negli Stati Uniti non poteva essere più incisivo: un gol che non solo ha aperto la partita, ma ha anche aperto una nuova era per le calciatrici italiane all’estero.

RedSpo