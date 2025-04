SOLIDARIETÀ E VICINANZA A SILVIA BOSIO ANCHE DA FORZA ITALIA LECCO

Sono davvero amareggiato per lo spiacevole episodio, accaduto ieri mattina, a Villa Monastero a Varenna, in occasione della presentazione del bando “Avviso Unico Cultura 2025”, ai danni della consigliera provinciale Silvia Bosio, presente all’evento in rappresentanza di tutto il consiglio Provinciale e della Presidente della Provincia, cui parimenti esprimo la mia vicinanza.

Forza Italia, sulla base di quanto appreso dal nostro amato Presidente e dell’equilibrio e moderazione che la caratterizzano, non condizionerà e non metterà di sicuro in discussione la stabilità della coalizione di centro destra, certo è, però, che episodi come questo sono assolutamente da evitare cercando di avere più serietà possibile e rispetto nei confronti degli alleati e del nostro elettorato, sempre più in apprensione per le scelte politiche che andremo ad assumere in vista delle elezioni che interesseranno la città di Lecco.